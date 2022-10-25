Вильфанд заявил о потеплении до плюс 13 градусов в столичном регионе в выходные

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о комфортной и теплой осенней погоде в столичном регионе в предстоящие выходные, 29 и 30 октября, передает Агентство "Москва".

Специалист рассказал о постепенном потеплении в столице, которое начнется уже в среду – в этот день ожидается температура воздуха на уровне 5–7 градусов тепла, однако прогнозируются облачность и дождь. В четверг минимальные температурные значения ночью окажутся на уровне 3–5 градусов, а днем – уже 8–10, что выше нормы на 2–3 градуса.

"В пятницу и субботу прогнозируется 9–10 градусов, а в воскресенье в Москве мы прогнозируем те же 10, но по области даже до 13 градусов", – подчеркнул Вильфанд.

Потепление в столичном регионе синоптик связал с перемещением теплых воздушных масс с запада и юго-запада. Роман Вильфанд добавил, что существенных осадков к концу недели не ожидается, а ветер будет иметь скорость 3–5 метров в секунду.

Ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков ранее рассказал, что погода в Москве не соответствует климатическому календарю на текущие даты. Он отметил, что в конце октября ожидается мощное потепление вопреки ожидаемому похолоданию с осадками.

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