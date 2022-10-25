Тренер по позированию рассказала об идеях для осенней фотосессии

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Блогер, тренер по позированию Евгения Кулешова рассказала об идеях для осеннего фото. Об этом пишет "Мослента".

"Уже давно интересной идеей считается фото девушки с листиком в виде юбки. Делается оно с помощью второго человека, который держит листик за ножку на уровне ваших бедер и фотографирует", – объяснила она.

По словам эксперта, популярными вариантами фото сейчас также являются:

снимок руки со стаканом кофе и небольшим листком;

фото ног на улице, застеленной разноцветной листвой;

листопад с помощью зонта – надо наполнить его листьями разных оттенков и в момент фотографирования открыть над собой.

Оригинальной будет фотография с велосипедом на фоне красивого парка. Кулешова рекомендовала взять с собой корзинку и наполнить ее осенними листьями. В кадр также можно добавить тыкву, отметила эксперт.

Она обратила внимание на то, что есть множество идей, как интересно сфотографироваться с тыквой, поскольку она является атрибутом осени.

"В хорошую погоду можно воссоздать атмосферу "праздника урожая", проведя фотосессию на бахчевых полях в образе очаровательной крестьянки", – посоветовала Кулешова.

Правильно подобранная одежда – тоже залог успешной фотосессии, подчеркнула тренер. Она рекомендовала сделать акцент на:

вязанном шарфе;

кашемировых или шерстяных вещах;

пледе.

Ранее аллерголог-иммунолог "ИНВИТРО-Урал" Анастасия Браун предупредила об опасности фотосессий в осенних листьях. По ее словам, это может привести к заболеваниям дыхания, кожи и поражению клещами. Специалист отметила, что в осенней листве содержится свыше трехсот видов грибков.

По ее словам, при контакте с листвой может возникнуть атопический дерматит. Есть риск отечности бронхов у тех, кто и не подозревает, что у него есть чувствительность к грибку.

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