Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

09:04

Главная / Истории /

Фотографы поделились секретами красивых осенних кадров

В кадре с золотыми листьями: как сделать красивые фотографии осенью
общество

Надо иметь железную силу воли, чтобы гулять в осеннем парке и не начать фотографировать. В этот момент возникает ощущение, будто находишься внутри картины. Непременно хочется запечатлеть себя и друзей на фоне этой красоты. Делимся идеями, которые помогут сделать отличные кадры даже на телефон.

Подключаем свет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Осенью ради оригинальных снимков можно выйти на улицу, даже если не светит солнце. Пасмурная погода подарит вам интересный рассеянный свет и мягкие тени, рассказала Москве 24 фотограф, член Союза фотохудожников России Анна Маслова.

В солнечную погоду лучше найти красивый куст и поставить человека в его тень, посоветовала она. Солнце должно оказаться за спиной модели и подсветить ее волосы через листики. Только учтите, что чем дальше фон от модели, тем больше шансов сделать его размытым на фотографии.

Когда будете фотографировать, настройте камеру так, чтобы лицо модели было светлым. Если снимаете на телефон и он на автомате затемняет лицо, установите ручной режим Pro и поэкспериментируйте с настройками.
Анна Маслова
фотограф, член Союза фотохудожников России

При съемке в ясную погоду следите, чтобы солнце не падало на лицо модели и не оставляло на нем пятен и теней. Если только это не творческий замысел. Красивые фотографии получаются, когда тени в форме очертаний листьев падают на кожу. Чтобы добиться такого эффекта, стоит постараться и найти нужный ракурс.

Выбираем вещи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

К съемке лучше подготовиться заранее: подобрать одежду, аксессуары, предметы антуража. Вещи способны как испортить кадр, так и сделать его шедевром. Для осенней фотосессии отлично подойдут объемные свитера, пальто и шарфы практически всех цветов, отметила Маслова. Но лучше всего в кадре будут смотреться коричневый, желтый, оранжевый, голубой и темно-зеленый оттенки.

Семейный фотограф Ульяна Федорова в беседе с Москвой 24 посоветовала оставить дома синие платья и малиновые куртки. Они прекрасно смотрятся при съемке на городских улицах, но фотографии на природе могут испортить.

Выбирайте одежду простую по крою, без ярких орнаментов, аппликаций и пайеток, отметила Федорова. Одежда должна только дополнять картину, но не отвлекать на себя внимание. Ведь главное на фотографии – это сама модель.

Включаем фантазию

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Фотография – это творчество, старайтесь придумывать что-то оригинальное. Например, можно взять в руку опавший осенний листок и расположить его чуть сбоку перед объективом камеры, посоветовала Ульяна Федорова. Он красиво размоется на переднем плане и добавит кадру цвет и объем.

Или сделайте в листике дырочку и снимите человека через нее. Получится интересный эффект рамки, который придаст кадру оригинальности и глубины.

Обязательно пробуйте фотографировать с непривычных ракурсов. Скажем, с уровня земли. Сядьте или лягте на землю и наклоните камеру так, чтобы опавшие листья попали на передний план.
Ульяна Федорова
семейный фотограф

Поиграйте с перспективой, превращая маленькое в большое и наоборот за счет правильного расположения объектов в пространстве. Например, возьмите листик за край и разместите перед камерой. Но так, чтобы не было видно ваших пальцев. Попросите героя снимка отойти подальше и вытянуть руку. Поверните камеру так, чтобы веточка листа оказалась в руке модели.

А главное, помните, что самые лучшие фотографии получаются, когда в кадре есть жизнь, отметила Федорова. Застывшие позы, заготовленные улыбки и пристальный взгляд в камеру – это пережитки прошлого. Будьте собой, смейтесь, двигайтесь, бросайтесь листьями – именно такие кадры вы будете рассматривать потом с особой теплотой. Вспоминая, как весело было в этот день на прогулке.

Читайте также

Трошина Любовь

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать