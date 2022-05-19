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Фотографы рассказали, как сделать идеальные снимки своего ребенка

Главное в кадре: простые секреты идеальных фотографий ребенка
обществодети

Скоро в садиках начнутся выпускные, а в школах прозвенят последние звонки. И даже если на мероприятие приглашен профессиональный фотограф, родителям все равно захочется лично запечатлеть своего ребенка в такой важный день. Как сделать крутые снимки даже на телефон, читайте в нашем материале.

Контролируйте свет

Фото: depositphotos/ababaka

Самые удачные кадры получаются на улице, а не в помещении, рассказала Москве 24 фотограф, член Союза фотохудожников России Анна Маслова. Только не стоит снимать на ярком солнце – нужно увести ребенка в тень. При этом лучше, если позади модели также не будет ярко освещенного пространства: в противном случае есть риск получить засвеченный фон.

Если все же снимаете в помещении, фотограф Анастасия Кучина советует следить, чтобы света было достаточно и он был мягким, рассеянным. "Если фотосессия в яркий солнечный день, закройте окна легкими прозрачными занавесками. Если в пасмурный, подведите ребенка ближе к окну", – объяснила она Москве 24.

Главное – не бояться экспериментировать, говорит фотограф. Боковой свет поможет получить объемные снимки, а при съемке против света можно поймать в кадр солнечных зайчиков. Снимать по направлению света не стоит: солнце будет светить ребенку в глаза, ему будет некомфортно, и вы получите фото со жмурящейся моделью.

Ищите фон

Фото: depositphotos/Yaruta

Фотографы напоминают, что, прежде чем делать кадр, очень важно подобрать подходящий фон, тогда ребенок на снимке будет главным героем. "Найдите нейтральный фон – это может быть стена или зеленый куст. Следите, чтобы в кадр не попало ничего лишнего: руки, ноги стоящих рядом людей, урны и куски букетов", – советует Маслова.

Фотограф Лия Милк обращает внимание на то, чтобы задний план был ровным: без линий кирпичных стен, заборов и горизонта, который проходит через голову модели.

Можно посадить ребенка на фоне высокой травы или присесть самим и сделать фоном только небо. Кадр получится интересным, и ничто в нем не будет отвлекать от главного героя.
Лия Милк
фотограф

Также имеет смысл следить за цветовой гармонией. Причем выбрать фон легче, если сам ребенок одет в нейтральные цвета. Подойдут пастельные, все оттенки коричневого, а также белый, черный и серый. Главное – не использовать одежду с крупными надписями и рисунками: они очень отвлекают внимание от модели.

При этом, если на ребенке одежда яркого цвета, попробуйте сыграть на контрасте. Например, крутая фотография может получиться, если модель в красной кофте сфотографировать на зеленом фоне.
Анастасия Кучина
фотограф

Можно заранее найти в интернете схему сочетания цветов, но не стоит забывать, что очень важно знать меру и не совмещать в кадре более трех основных, советует эксперт.

Выбирайте ракурс

Фото: depositphotos/pressmaster

Чаще всего при съемке детей фотографы опускаются на уровень их глаз, говорит Кучина. Однако кадры "сверху вниз" тоже выглядят очень эффектно, потому что именно с такого ракурса родители часто видят своего ребенка.

Лия Милк советует предложить ребенку лечь в заросли высокой травы или цветов и сфотографировать его сверху на широкоугольную камеру. "Так в кадр войдет и лицо модели крупным планом, и вся окружающая красота. Только снимайте не с позиции ног ребенка, а встаньте за его макушкой и попросите посмотреть назад", – отметила она в разговоре с Москвой 24.

Удачные кадры могут получиться, если фотографировать детей с позиции "снизу вверх", когда они прыгают. Присядьте или лягте и фотографируйте прыгающих детей через какие-нибудь кусты или цветочки. Получится замечательно: передний план и дети в динамике на фоне неба.
Лия Милк
фотограф

Еще один секрет удачных, "живых" детских фотографий – снимать тогда, когда ребенок этого не ожидает: не позирует, а чем-то занят или погружен в игру.

При этом Кучина подчеркнула, что все дети разные: одни позируют с удовольствием, а другие совсем не хотят фотографироваться. "Чтобы расположить ребенка к съемке, превратите процесс в игру. Например, дайте ему мыльные пузыри или предложите самому сделать несколько кадров, а вы будете моделью", – подсказала она.

В свою очередь, Анна Маслова советует не заставлять ребенка, а вместо этого пофотографировать тех ребят из его группы, которым это нравится: скорее всего, малыш заинтересуется и сам попросится в кадр.

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Трошина Любовь

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