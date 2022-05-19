Фотографы рассказали, как сделать идеальные снимки своего ребенка

Скоро в садиках начнутся выпускные, а в школах прозвенят последние звонки. И даже если на мероприятие приглашен профессиональный фотограф, родителям все равно захочется лично запечатлеть своего ребенка в такой важный день. Как сделать крутые снимки даже на телефон, читайте в нашем материале.



Контролируйте свет

Самые удачные кадры получаются на улице, а не в помещении, рассказала Москве 24 фотограф, член Союза фотохудожников России Анна Маслова. Только не стоит снимать на ярком солнце – нужно увести ребенка в тень. При этом лучше, если позади модели также не будет ярко освещенного пространства: в противном случае есть риск получить засвеченный фон.

Если все же снимаете в помещении, фотограф Анастасия Кучина советует следить, чтобы света было достаточно и он был мягким, рассеянным. "Если фотосессия в яркий солнечный день, закройте окна легкими прозрачными занавесками. Если в пасмурный, подведите ребенка ближе к окну", – объяснила она Москве 24.

Главное – не бояться экспериментировать, говорит фотограф. Боковой свет поможет получить объемные снимки, а при съемке против света можно поймать в кадр солнечных зайчиков. Снимать по направлению света не стоит: солнце будет светить ребенку в глаза, ему будет некомфортно, и вы получите фото со жмурящейся моделью.

Ищите фон

Фотографы напоминают, что, прежде чем делать кадр, очень важно подобрать подходящий фон, тогда ребенок на снимке будет главным героем. "Найдите нейтральный фон – это может быть стена или зеленый куст. Следите, чтобы в кадр не попало ничего лишнего: руки, ноги стоящих рядом людей, урны и куски букетов", – советует Маслова.

Фотограф Лия Милк обращает внимание на то, чтобы задний план был ровным: без линий кирпичных стен, заборов и горизонта, который проходит через голову модели.



Лия Милк фотограф Можно посадить ребенка на фоне высокой травы или присесть самим и сделать фоном только небо. Кадр получится интересным, и ничто в нем не будет отвлекать от главного героя.

Также имеет смысл следить за цветовой гармонией. Причем выбрать фон легче, если сам ребенок одет в нейтральные цвета. Подойдут пастельные, все оттенки коричневого, а также белый, черный и серый. Главное – не использовать одежду с крупными надписями и рисунками: они очень отвлекают внимание от модели.



Анастасия Кучина фотограф При этом, если на ребенке одежда яркого цвета, попробуйте сыграть на контрасте. Например, крутая фотография может получиться, если модель в красной кофте сфотографировать на зеленом фоне.

Можно заранее найти в интернете схему сочетания цветов, но не стоит забывать, что очень важно знать меру и не совмещать в кадре более трех основных, советует эксперт.

Выбирайте ракурс

Чаще всего при съемке детей фотографы опускаются на уровень их глаз, говорит Кучина. Однако кадры "сверху вниз" тоже выглядят очень эффектно, потому что именно с такого ракурса родители часто видят своего ребенка.

Лия Милк советует предложить ребенку лечь в заросли высокой травы или цветов и сфотографировать его сверху на широкоугольную камеру. "Так в кадр войдет и лицо модели крупным планом, и вся окружающая красота. Только снимайте не с позиции ног ребенка, а встаньте за его макушкой и попросите посмотреть назад", – отметила она в разговоре с Москвой 24.



Лия Милк фотограф Удачные кадры могут получиться, если фотографировать детей с позиции "снизу вверх", когда они прыгают. Присядьте или лягте и фотографируйте прыгающих детей через какие-нибудь кусты или цветочки. Получится замечательно: передний план и дети в динамике на фоне неба.

Еще один секрет удачных, "живых" детских фотографий – снимать тогда, когда ребенок этого не ожидает: не позирует, а чем-то занят или погружен в игру.

При этом Кучина подчеркнула, что все дети разные: одни позируют с удовольствием, а другие совсем не хотят фотографироваться. "Чтобы расположить ребенка к съемке, превратите процесс в игру. Например, дайте ему мыльные пузыри или предложите самому сделать несколько кадров, а вы будете моделью", – подсказала она.

В свою очередь, Анна Маслова советует не заставлять ребенка, а вместо этого пофотографировать тех ребят из его группы, которым это нравится: скорее всего, малыш заинтересуется и сам попросится в кадр.