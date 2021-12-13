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Технологии

13 декабря, 19:38

Детский психиатр рассказала, когда ребенку можно давать гаджеты

технологии дети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В современном мире одной из важных задач со стороны родителей по обеспечению безопасности детей является поддержание цифровой гигиены. Об этом со ссылкой на детского и подросткового психиатра, доктора медицинских наук Анну Портнову сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По мнению специалиста, давать ребенку гаджеты слишком рано не стоит.

"Ребенок в два-три года, сидящий с планшетом, вызывает ужас", – убеждена Портнова.

Психиатр полагает, что слишком раннее приобщение к современным технологиям негативно скажется на развитии детей. При этом нет особой разницы, что включено в телефоне: мультфильм или обучающая игра.

"Ребенок не компьютер, ему важно развиваться не только интеллектуально, но и творчески, эмоционально", – подчеркивает специалист.

Портнова добавила, что подобное развитие происходит при взаимодействии ребенка с людьми и самим собой. Для социализации ему необходимо контактировать с родителями, сверстниками и игрушками.

"Просмотр мультфильмов тоже должен быть ограничен. По рекомендации ВОЗ норма времени, проводимого перед экраном для дошкольника, составляет 30–45 минут в день", – напомнила специалист.

Вместе с тем психиатр признает, что негативный эффект на ребенка произведет и слишком позднее знакомство с гаджетами. Отсутствие телефона или планшета может вызвать у ребенка чувство неполноценности.

Оптимальным решением в этой ситуации будет составление графика использования гаджетов.

"Воспитание должно быть планомерным, последовательным и понятным для ребенка", – заключила Портнова.

Ранее журналист, мать двоих детей Евгения Бородина выяснила, можно ли заставить ребенка проводить меньше времени в TikTok. В Москве средний возраст детей, попадающих в соцсеть, – 9–10 лет. И, как правило, родительские запреты юных блогеров не останавливают, ведь никому не хочется отставать от одноклассников.

Детям стали покупать больше следящих устройств

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