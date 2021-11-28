Почему дети увлекаются TikTok и стоит ли беспокоиться из-за этого

Как реагировать, если дети зависают в социальных сетях? Популярный TikTok – виртуальная жвачка или безобидное увлечение? Можно ли решить проблему запретами? Ответы на эти и другие вопросы искала журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



В Москве средний возраст детей, попадающих в сеть TikTok, – 9–10 лет. Малыши тоже пытаются увлекаться известной соцсетью, но родители в основном стараются сдерживать ненужный интерес, если конечно сами ему не способствуют. Как правило, именно в четвертом классе школьники начинают пробовать на вкус самостоятельность. Даже если мама запрещала, десятилетка найдет возможность подписаться на канал и завести свой аккаунт. А как иначе, если приложение в моде и все одноклассники уже гордо именуют себя тиктокерами?



Дети часто опасаются прослыть белыми воронами или ботаниками, если не пойдут в ногу со временем. Совместное увлечение дает темы для разговоров, способствует важному для школьников общению со сверстниками.



Психологи задаются вопросом, что именно привлекает детей в коротких видео порой весьма нелепого содержания? Пожалуй, модное словечко "залипнуть" как нельзя точно характеризует увлечение популярным интернет-сервисом. Калейдоскоп различных роликов, на которые и делается основная ставка в этом приложении, крутится, подкидывая все новые варианты. Не все мини-клипы кажутся зрителям забавными – чаще всего это обычные подростковые кривляния под популярную музыку. Чтобы дождаться чего-то интересного, пользователи подолгу сидят, уставившись в экран. Смена кадров цепляет, видеокарусель крутится, время идет.

Критиков популярной соцсети обычно считают ретроградами, которые набрасываются на все новое с криками: "В наше время такого не было". Защитники ресурса пытаются найти в нем что-то хорошее. Ссылаются на благотворное влияние "мимимишных" роликов с животными, отмечают, что в TikTok прорвались даже учителя, записывающие просветительские видео. Дети ходят в соцсеть не за пищей для ума – короткие ролики в этом не помощники. Цель зрителя – развлечение.



Психологи предупреждают, что в Сети ребят поджидает все самое нелепое, гротескное, то, что отталкивает нормальных людей в обычной жизни. Подобно фавнам и сатирам скачут взрослые, которые не боятся выставить на всеобщее обозрение свои вредные привычки, лишний вес, неприбранную квартиру или неуклюжие движения. Специалисты бьют тревогу: в глазах детей таким образом обесценивается человеческое достоинство. Что такое хорошо и что такое плохо оценивается уже не с точки зрения нравственности и морали, а исходя из количества просмотров. То, на что порой глазеют миллионы, по-хорошему следовало бы прятать от чужих глаз.



Наблюдать за некоторыми сценками из чужой жизни – все равно что подсматривать в замочную скважину за поведением нетрезвого соседа. В цене любой пиар: и светлый, и темный. Особую опасность таят челленджи, участие в которых может привести к травмам и гибели детей.



Ребята и сами пытаются стать героями соцсетей. Установить приложение в смартфон для современных детей – это как школьникам прошлых лет услышать волшебную фразу: "Хочешь сниматься в кино?" Дети рассматривают сервис как самый простой путь прославиться, заявить о себе. На их глазах возникают все новые кумиры, начинавшие "звездный" путь с "прикольных" роликов.



Дети прекрасно знают о своих сверстниках, ставших миллионерами благодаря видео, на которых они всего лишь разворачивают новые игрушки или жуют незнакомую еду. Кажется, что деньги и слава свалятся в один момент, стоит только выложить в интернет, как ты пляшешь с подружками в школьном коридоре.





Однако число подписчиков, как правило, ограничивается однокашниками и случайными зрителями. Среди них, кстати, могут оказаться непорядочные люди, встреча с которыми в реальной жизни грозит опасностью. Хорошо, когда детский интерес к ненужному самовыражению постепенно сходит на нет. Но вот "залипание" на чужих роликах часто входит в привычку.



Некоторые взрослые активно оправдывают интерес к развлекательным порталам, объясняя его саморазвитием своих детей. Они гордятся, что отпрыски "шарят" в Сети, умиляются, как ловко школьники управляются с интерфейсом. При этом родители забывают о том, что в интернете, как в безбрежном океане возможностей, есть и более полезные приложения. В наши дни можно найти множество открытых ресурсов для развития в любой сфере, а не тянуться за низкопробным контентом.

Со временем родители все-таки задаются вопросом: как противостоять повальному увлечению TikTok и стоит ли. Радикально мыслящие считают необходимым запретить популярный сервис раз и навсегда на всех уровнях. Менее строгие ищут компромисс в надежде, что чадо переболеет и интерес сойдет на нет. Действительно, дети рано или поздно отвыкают от привычки постоянно просматривать видео. Как правило, после 14 лет многие подростки перестают фанатично увлекаться интернет-сервисом, переключаясь на другие интересы. Но время, потраченное на бесцельное блуждание в TikTok, уже выпало из активной жизни.

Конечно, глупо ожидать, что каждую минуту подросток должен тратить только на учебу и домашние дела. Но если посчитать, сколько бесполезных часов набегает в неделю, месяц и год, то становится понятно, почему детям порой не хватает времени на сон, домашние задания и саморазвитие. Наверное, многие взрослые сделали бы для себя неприятное открытие, узнав, что их дети сидят в TikTok даже на уроках. Школьники выключают звук и маскируют смартфоны под учебниками или на коленях под партой.

Опытные родители советуют поговорить с ребенком по душам и объяснить, почему не имеет смысла делать интернет-ресурсы своим хобби. Можно рассказать отпрыску, например, что его интерес к TikTok, в частности и сидение в соцсетях в целом, помогает кому-то неплохо зарабатывать деньги. Пока юный зритель тратит свое время впустую, оно конвертируется в богатство других. Удачливые блогеры приумножают свои капиталы.



Можно даже попытаться напомнить, что в юном возрасте закладывается фундамент взросления, если бездумно тратить драгоценное время на всякую ерунду, то можно многое упустить. Имеет ли смысл вообще жить чужой жизнью, вместо того чтобы развиваться самому? Впрочем, эти слова, скорее всего, пролетят мимо ушей подрастающего поколения. Школьники редко воспринимают нравоучения родителей как призыв к действию. Хорошо, если подобные слова прозвучат из уст тренеров или других наставников, к которым в определенном возрасте дети прислушиваются чаще, чем к родственникам.



Родителям же неплохо вспомнить о том, что в большинстве случаев интересы детей "прорастают" на той почве, которую возделывают для них взрослые. Не вина ребенка в том, что вместо книг, музыки и спорта в семье царит культ развлекательных видео.



Если младшеклассник в выходные вечером "погружается" в интернет-ресурс, то вряд ли взрослые предложили ему альтернативу: поход в театр, партию в шахматы или настольные игры. Трудно ожидать от ребенка, что он будет засиживаться с книгой, когда родители в свободное время не выпускают из рук гаджеты и периодически разражаются взрывами хохота, уставившись в экран смартфона.

Как и любое модное веяние, популярный ныне интернет-ресурс рано или поздно устареет, уступив место другим, более прогрессивным порталам. Появятся новые тренды. В итоге все-таки выиграет тот, кто сумеет найти свою дорогу среди куч виртуального мусора и сохранит индивидуальность вопреки навязываемым стереотипам.

