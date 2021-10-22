Психолог объяснила, как перестать завидовать красивой жизни в соцсетях

Красивые кадры чужой жизни из социальных сетей способны довести до нервного истощения, далеких от публичной жизни. Многие начинают казаться себе скучными неудачниками. Мы выясняли, почему нельзя сравнивать свою жизнь с картинками из интернета.



Минуты счастья

Один из привычных видов досуга некоторых москвичей – просмотр видеороликов и фотографий, которые выкладывают в Сеть популярные личности. По словам психолога Олеси Маряевой, в какой-то момент жизнь людей вдруг сузилась до чужих историй в соцсетях. Пользователи наблюдают за известными блогерами и звездами шоу-бизнеса, у многих создается ощущение, что они уже близко знакомы с жизнью медиаперсон. Многие считают себя неудачниками на фоне чужого благополучия. Между тем не вся информация становится достоянием общественности, по ней не стоит судить о других и ругать себя за неудачи.

"Одна интернет-история длится 15 секунд. У продуктивного блогера в день набирается около 20 таких коротких видео. Это всего лишь 300 секунд или 5 минут времени. Мы и понятия не имеем, что происходит в жизни человека в оставшиеся 23 часа 55 минут", – комментирует эксперт.

При виде очередной красивой картинки психолог советует мысленно расширить камеру объектива и постараться увидеть все стороны жизни "успешных людей". Например, когда мы разглядываем фотографию с красивого пляжа Мальдивских островов, то ничего не знаем про жуткий невроз, хроническую усталость, депрессии, панические атаки, которые часто являются спутниками тех, кто зарабатывает на этот отдых.



А что за кадром?

На идеальных фотографиях, например, многодетная семья может чинно восседать за красиво сервированным столом в ослепительно белых одеждах. Дети выглядят аккуратно, на столе чистая скатерть, красивые приборы. Под изображениями можно увидеть длинные тексты о том, как легко жить в порядке и гармонии – нужно лишь немного организованности и желания.





Олеся Маряева психолог Моя подруга показала мне такое фото и расплакалась. Выяснилось, что она хочет, чтобы трое ее детей, младшему из которых два года, точно так же аккуратно сидели за столом в красивой одежде. Но это не получается потому, что у нее якобы не хватает организованности, а желания формулируются неправильно.

На самом деле пытаться соответствовать идеальному изображению невозможно, да и не имеет смысла. Психолог обращает внимание, что никто не знает, с какого дубля была сделана такая фотография, что осталось за кадром и как родители кричали на детей, чтобы те замерли в неестественных позах.

"Неизвестно, как это все отразится на детях и взрослых и какой ад творится на самом деле в душах всех участников этой постановки из-за несоответствия реальности и картинки", – продолжает Олеся Маряева.

По мнению эксперта, всегда следует помнить о том, что люди, выставляющие напоказ приукрашенную, отфотошопленную жизнь, мучаются от несоответствия своим ожиданиям.

"Они до такой степени не удовлетворены своей реальной жизнью, что ни себе, ни окружающим не хотят ее ее демонстрировать, а показывают лишь то, что припудрено и приукрашено", – рассуждает Олеся Маряева.

В случае если реальность отличается от картинок в интернете, психолог уверен, что у человека есть проблемы с принятием себя, собственной жизни. Такая демонстрация может закончиться неврозами и депрессиями. Поэтому-то и не стоит никому завидовать.



Берем пример

Впрочем, по словам психолога, в просмотре соцсетей можно найти и плюсы для себя.

"Мы, рассматривая красивых людей в стильной одежде, тренируем так называемую насмотренность. Таким образом, потом и сами подыскиваем более подходящую одежду, учимся подбирать стильные образы. Все больше людей, разглядывая красивые лица, следят за своей внешностью, кожей, зубами", – отмечает Олеся Маряева.

По словам психолога, теперь стало модным много читать, заниматься спортом, есть здоровую еду и на всеобщее обозрение выставлять борьбу с плохими привычками. Отчасти это происходит и благодаря соцсетям.

"Может, такой формат непривычен, но главное, что мы становимся чуть лучше, здоровее, интереснее сами себе", – комментирует эксперт.

При этом психолог советует во всем соблюдать баланс, не погружаться в мир иллюзий. Если в какой-то момент вы начали чувствовать острую неудовлетворенность, усталость после просмотра ленты, то надо сделать паузу и попытаться снова мысленно расширить объектив. Не забывать, что по ту сторону фотошопа находятся обычные люди – со своими страхами, мечтами, желанием быть лучше и успешней, ограничениями и установками, проблемами и болезнями.

