Учительница рассказала об увольнении из школы Петербурга из-за ведения блога о сексе

Учительница из Санкт-Петербурга рассказала, что ей пришлось оставить работу в школе из-за ведения блога о секс-просветительстве. Со слов преподавателя, ее вынудили написать заявление после жалоб родителей учеников, предложив выбрать между ведением соцсетей и работой педагога. Дети начали активно собирать подписи против увольнения учителя, часть родителей их тоже поддержали. Рассказываем подробности произошедшего скандала.
Запрещенное просветительство
В школе при Консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге произошел скандал. По словам учительницы биологии Ольги Щеголевой, причиной стало то, что она вела блог о секс-просветительстве в Instagram. По данным СМИ, она развивала аккаунт полтора года.
На Ольгу были подписаны чуть больше тысячи человек, сейчас же, после огласки, ее читают около трех тысяч пользователей. В шапке профиля указано: "Я Оля, и я биолог для взрослых. Тут ты узнаешь все о своем теле и о том, как рассказать это ребенку". Аккаунтом женщина занималась в свободное от работы время.
"У меня блог для взрослых, у него стоял фильтр 18+, я сделала все, чтобы у блога была только взрослая аудитория. Я никому в школе не рассказывала о своей деятельности. Да и мой блог сложно найти, там нет моей фамилии, он просто так не гуглится", – рассказала учительница "Комсомольской правде".
Но информация о "второй работе" каким-то образом разлетелась по школе. По словам Щеголевой, дети начали подписываться на аккаунт, но она всех сразу же заблокировала.
Удалять свой блог Ольга отказалась. По ее словам, этот контент помогает родителям в половом воспитании детей. Например, педагог рассказывала, как предотвратить сексуальное насилие и общаться с ребенком на интимные темы. "В блоге были темы, направленные на взрослую аудиторию. Однако я там специально ставила возрастные ограничения", – уточнила она.
По словам Ольги, к ее педагогической деятельности претензий не было, а на уроках темы 18+ она никогда не поднимала.
В итоге, как утверждает учительница, из-за разразившегося скандала и ультиматума начальства она написала заявление на увольнение по собственному желанию.
"Дети не хотели, чтобы я уходила... Директор школы просил меня забрать заявление. Но администрация не шла на урегулирование конфликта с родителями. Я опасалась дальнейшего преследования и жалоб в свой адрес", – пояснила педагог.
Продолжать карьеру учителя женщина больше не планирует. В пресс-службе Консерватории имени Римского-Корсакова подтвердили информацию об увольнении педагога, уточнив, что решение принималось по собственному желанию.
"Блог в Instagram – ее личное дело"
По словам Ольги, школьники начали собирать подписи в ее поддержку. "Четыре класса подписали бумагу в мою поддержку. Им жалко, что из-за небольшого количества родителей я вынуждена уйти", – рассказала она.
В свою очередь, мама двух учениц школы при Консерватории имени Римского-Корсакова рассказала, что не все родители поддерживают решение об увольнении.
Женщина также подчеркнула, что современные дети и так много знают о сексе и без блога. "Поэтому увольнение педагога считаю неприемлемым в этой ситуации", – добавила она.
Ранее похожий скандал произошел в Московской центральной художественной школе при Российской академии художеств. Приватный аккаунт в Instagram 32-летнего учителя математики Георгия Заносова с постами о сексе нашел в Сети один из родителей учеников. Позднее о хобби преподавателя узнали и остальные.
Родители начали активно жаловаться и потребовали увольнения Заносова. В итоге преподавателя прямо с урока забрал наряд полиции, но позже отпустили. Учитель рассказал, что уволился из школы. "Я сам решил уйти, потому что те же самые родители в следующий раз обвинят меня в каннибализме или насилии над детьми", – объяснил он.
В интервью журналистам мужчина добавил, что ему не стыдно за содержание своей страницы в соцсети, поскольку у каждого человека есть личная жизнь, которая не должна никого волновать.