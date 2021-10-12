Учительница рассказала об увольнении из школы Петербурга из-за ведения блога о сексе

Учительница из Санкт-Петербурга рассказала, что ей пришлось оставить работу в школе из-за ведения блога о секс-просветительстве. Со слов преподавателя, ее вынудили написать заявление после жалоб родителей учеников, предложив выбрать между ведением соцсетей и работой педагога. Дети начали активно собирать подписи против увольнения учителя, часть родителей их тоже поддержали. Рассказываем подробности произошедшего скандала.



Запрещенное просветительство

В школе при Консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге произошел скандал. По словам учительницы биологии Ольги Щеголевой, причиной стало то, что она вела блог о секс-просветительстве в Instagram. По данным СМИ, она развивала аккаунт полтора года.

На Ольгу были подписаны чуть больше тысячи человек, сейчас же, после огласки, ее читают около трех тысяч пользователей. В шапке профиля указано: "Я Оля, и я биолог для взрослых. Тут ты узнаешь все о своем теле и о том, как рассказать это ребенку". Аккаунтом женщина занималась в свободное от работы время.

"У меня блог для взрослых, у него стоял фильтр 18+, я сделала все, чтобы у блога была только взрослая аудитория. Я никому в школе не рассказывала о своей деятельности. Да и мой блог сложно найти, там нет моей фамилии, он просто так не гуглится", – рассказала учительница "Комсомольской правде".

Но информация о "второй работе" каким-то образом разлетелась по школе. По словам Щеголевой, дети начали подписываться на аккаунт, но она всех сразу же заблокировала.





Ольга Щеголева учитель биологии Тем не менее родители пожаловались директору. Они посчитали, что некоторые мои посты некорректны. Меня попросили переделать несколько постов. Например, я убрала картинку к посту о раке груди, которую посчитали недопустимой. С директором мы разрешили конфликт. Но через неделю родители снова пожаловались уже ректору. И встал вопрос, чтобы я удалила блог совсем.

Удалять свой блог Ольга отказалась. По ее словам, этот контент помогает родителям в половом воспитании детей. Например, педагог рассказывала, как предотвратить сексуальное насилие и общаться с ребенком на интимные темы. "В блоге были темы, направленные на взрослую аудиторию. Однако я там специально ставила возрастные ограничения", – уточнила она.

По словам Ольги, к ее педагогической деятельности претензий не было, а на уроках темы 18+ она никогда не поднимала.





Ольга Щеголева учитель биологии Мне не очень приятно, что из-за меня в школе случился такой скандал. Я этого не хотела. Я обычный нормальный человек и занимаюсь тем, чем считаю нужным.

В итоге, как утверждает учительница, из-за разразившегося скандала и ультиматума начальства она написала заявление на увольнение по собственному желанию.

"Дети не хотели, чтобы я уходила... Директор школы просил меня забрать заявление. Но администрация не шла на урегулирование конфликта с родителями. Я опасалась дальнейшего преследования и жалоб в свой адрес", – пояснила педагог.

Продолжать карьеру учителя женщина больше не планирует. В пресс-службе Консерватории имени Римского-Корсакова подтвердили информацию об увольнении педагога, уточнив, что решение принималось по собственному желанию.



"Блог в Instagram – ее личное дело"

По словам Ольги, школьники начали собирать подписи в ее поддержку. "Четыре класса подписали бумагу в мою поддержку. Им жалко, что из-за небольшого количества родителей я вынуждена уйти", – рассказала она.

В свою очередь, мама двух учениц школы при Консерватории имени Римского-Корсакова рассказала, что не все родители поддерживают решение об увольнении.





мама двух учениц школы при Консерватории имени Римского-Корсакова Я считаю, что Ольга Ильинична – хороший педагог и профессионал. Дети с удовольствием ходили на ее уроки, а ее блог в Instagram – это ее личное дело. Тем более ничего "запретного" или "вызывающего" я в нем не увидела. В блоге все очень профессионально объяснялось.

Женщина также подчеркнула, что современные дети и так много знают о сексе и без блога. "Поэтому увольнение педагога считаю неприемлемым в этой ситуации", – добавила она.

Ранее похожий скандал произошел в Московской центральной художественной школе при Российской академии художеств. Приватный аккаунт в Instagram 32-летнего учителя математики Георгия Заносова с постами о сексе нашел в Сети один из родителей учеников. Позднее о хобби преподавателя узнали и остальные.

Родители начали активно жаловаться и потребовали увольнения Заносова. В итоге преподавателя прямо с урока забрал наряд полиции, но позже отпустили. Учитель рассказал, что уволился из школы. "Я сам решил уйти, потому что те же самые родители в следующий раз обвинят меня в каннибализме или насилии над детьми", – объяснил он.

В интервью журналистам мужчина добавил, что ему не стыдно за содержание своей страницы в соцсети, поскольку у каждого человека есть личная жизнь, которая не должна никого волновать.

