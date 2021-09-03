В Хабаровске директор школы написала заявление об увольнении после танца учительницы

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В Хабаровске директор школы № 76 Татьяна Строкова уволилась по собственному желанию после того, как одна из учительниц исполнила танец живота на торжественной линейке 1 сентября. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Мне очень жаль, что я косвенно послужила причиной ее увольнения, многие в коллективе считают виноватой меня. Мне очень тяжело, и я тоже не смогу остаться в школе № 76, хотя очень хотела здесь работать, было очень много планов и надежд, связанных с ней", – рассказала замдиректора Елена Кирюхина.

Отмечается, что женщина написала заявление об увольнении после посещения управления образования местной администрации. Однако Строкова не будет отстранена от работы, пока не завершится служебная проверка. В школе женщина проработала 28 лет.

Ранее Управление образования Хабаровска начало служебную проверку в отношении директора и сотрудников местной школы, где на линейке в честь Дня знаний девушка исполнила перед учениками танец живота.

По словам начальника местного управления образования Татьяны Матвеенковой, ситуация поставила под сомнение концепцию воспитательной работы в школе. Она принесла свои извинения за решение руководства образовательного учреждения организовать подобное выступление.

