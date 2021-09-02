В Хабаровске учительница извинилась за танец живота на линейке

Фото: телеграм-канал "Телеканал "Хабаровск"

Педагог дополнительного образования школы № 76 города Хабаровска Юлия Марченко извинилась перед родителями и учениками за танец живота на линейке. Свои извинения учительница записала на видео, которое позже было опубликовано на странице администрации города "ВКонтакте".

"Я хочу искренне принести извинения всем детям, родителям, бабушкам, дедушкам и всем тем, у кого мое выступление вызвало какие-то негативные эмоции, непонимание, недоумение. <...> Изображая птицу счастья, я никого не хотела оскорбить, я хотела принести вам радость", – рассказала педагог.

Также она отметила, что ее костюм был совершенно закрытый. По словам учительницы, она неоднократно выступала с этим номером на различных массовых городских мероприятиях.

"Конечно, в будущем я буду учитывать формат школьных мероприятий при подготовке сценических номеров", – отметила Марченко.

Ранее Управление образования Хабаровска начало служебную проверку в отношении директора и сотрудников местной школы, где на линейке в честь Дня знаний девушка исполнила перед учениками танец живота.

По словам начальника местного управления образования Татьяны Матвеенковой, ситуация поставила под сомнение концепцию воспитательной работы в школе. Она принесла свои извинения за решение руководства образовательного учреждения организовать подобное выступление.