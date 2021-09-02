В Нижнем Тагиле учитель-новичок проспал 1 сентября

16:46
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Александр Алексеев, 22-летний учитель начальных классов из Нижнего Тагила, не услышал будильник и проспал свой первый рабочий день. Он также не слышал звонки других педагогов и родителей учеников. Информация об этом появилась в издании "Подъем".
Директор СОШ № 100 Дмитрий Язовских рассказал, что сейчас решается вопрос о дальнейшей работе молодого сотрудника. Он сообщил, что сам Алексеев объяснил инцидент тем, что всю ночь готовил раздаточный материал для детей, а после уснул чуть ли не за рабочим столом.
"Завучем было принято решение, чтобы классный час в его 2 "А" провел другой педагог. Александр Александрович Алексеев 1 сентября лишился возможности быть классным руководителем 2 "А" класса. От дополнительной нагрузки классного руководства он освобожден", – подчеркнул Язовских.
Он добавил, что вопрос о продолжении сотрудничества с учителем решится после заседания комиссии по этике. Возможно, он продолжит заниматься педагогической деятельностью. Другой вариант – оформление Алексеева на непедагогическую должность.
"По моему мнению, классному руководителю в первый свой рабочий день 1 сентября такое недозволительно", – заключил директор школы.
Алексеев устроился в школу сразу после окончания колледжа. Родители учеников посоветовали ему сходить в армию и не говорить детям о причинах отсутствия на торжественном мероприятии, после того как узнали причину отсутствия педагога.
Ранее сообщалось, что на Кубани в одну из школ пошел только один первоклассник. Он теперь в центре внимания. В расписании у ребенка 3 предмета: русский язык, чтение и математика.
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