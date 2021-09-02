В школу на Кубани пошел единственный первоклассник. Он теперь в центре внимания. В расписании у ученика 3 предмета: русский язык, чтение и математика.

В его распоряжении просторный кабинет и личный учитель. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.