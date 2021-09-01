Мишустин поздравил российских школьников с Днем знаний

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских школьников и студентов с началом учебного года. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Для всех, кто сегодня впервые идет в школу, колледж, вуз, и тех, кто продолжает учебу, 1 сентября – торжественная, волнующая и радостная дата. Это точка отсчета новых знаний, достижений, ярких открытий и незабываемых моментов", – говорится в сообщении.

Глава кабмина отметил, что учеников ждет прекрасное время, когда они будут узнавать что-то интересное и расширять свой кругозор. По его словам, знания и навыки, приобретенные за время учебы, а также целеустремленность и трудолюбие помогут ребятам добиваться успехов в профессии и осуществлять свои мечты.

В заключение он пожелал школьникам и студентам успехов в учебе, а преподавателям и родителям – терпения.

Также в День знаний Мишустин посетил Физтех-лицей имени П. Л. Капицы в Московской области, сообщает ТАСС. Там премьер-министр осмотрел несколько классов. Заходя в кабинет физики, где в тот момент шло занятие 8 "А" класса, он поздравил школьников с 1 сентября. Их преподаватель Валерий Курносов между тем отметил, что ребята демонстрируют хорошие результаты на олимпиадах.

"Желаю, чтобы ваш коэффициент полезности всегда был равен 100%", – в свою очередь обратился российский премьер к ученикам.

Ранее с Днем знаний поздравил учащихся Владимир Путин. Он отметил, что для первоклассников начинается совершенно новый путь в жизни, который подарит им новые знания и друзей. По его словам, этот жизненный путь подскажет и поможет выбрать дорогу, по которой они пойдут дальше.

