Мишустин поздравил российских школьников с Днем знаний

12:34
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских школьников и студентов с началом учебного года. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.
"Для всех, кто сегодня впервые идет в школу, колледж, вуз, и тех, кто продолжает учебу, 1 сентября – торжественная, волнующая и радостная дата. Это точка отсчета новых знаний, достижений, ярких открытий и незабываемых моментов", – говорится в сообщении.
Глава кабмина отметил, что учеников ждет прекрасное время, когда они будут узнавать что-то интересное и расширять свой кругозор. По его словам, знания и навыки, приобретенные за время учебы, а также целеустремленность и трудолюбие помогут ребятам добиваться успехов в профессии и осуществлять свои мечты.
В заключение он пожелал школьникам и студентам успехов в учебе, а преподавателям и родителям – терпения.
Также в День знаний Мишустин посетил Физтех-лицей имени П. Л. Капицы в Московской области, сообщает ТАСС. Там премьер-министр осмотрел несколько классов. Заходя в кабинет физики, где в тот момент шло занятие 8 "А" класса, он поздравил школьников с 1 сентября. Их преподаватель Валерий Курносов между тем отметил, что ребята демонстрируют хорошие результаты на олимпиадах.
"Желаю, чтобы ваш коэффициент полезности всегда был равен 100%", – в свою очередь обратился российский премьер к ученикам.
Ранее с Днем знаний поздравил учащихся Владимир Путин. Он отметил, что для первоклассников начинается совершенно новый путь в жизни, который подарит им новые знания и друзей. По его словам, этот жизненный путь подскажет и поможет выбрать дорогу, по которой они пойдут дальше.
Столичные школьники поделились впечатлениями о 1 сентября
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