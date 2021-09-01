В Краснодаре школьники пошли в первый "ы" и "я" классы

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В Краснодарском крае в школе № 94 сформировали классы на все буквы алфавита, появился первый "ы" и "я" классы. Об этом сообщает "Говорит Москва".

В новом учебном году в школу поступили 840 детей, а всего в образовательном заведении обучается 4 тысячи учеников.

Торжественную линейку в честь Дня знаний пришлось проводить в два этапа. Уроки каждый день проходят в несколько смен в трех корпусах школы, находящейся в густонаселенном районе Краснодара.

В пресс-службе мэрии Краснодара также сообщили, что в школе № 94 открылись 28 первых классов. Использованы буквы от "а" до "я". Однако не будет классов "ь", "ъ", "й", "ё" и "щ". .

Ранее сообщалось, что около четверти россиян в детстве с нетерпением ждали 1 сентября.

24 процента граждан в детстве очень ждали наступления первого учебного дня и радовались встрече с одноклассниками. Еще 48 процентов опрошенных рассказали, что "скорее ждали" 1 сентября. 19 процентов участников опроса сообщили, что этот день "скорее ненавидели".

Согласно исследованию, каждый 11-й опрошенный ненавидел первый учебный день "всеми фибрами души".