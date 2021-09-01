Путин предупредил школьников о большом количестве информационного мусора в мире

10:48
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин призвал школьников не доверять большому количеству информационного мусора, а полагаться на проверенные знания. Об этом президент страны сказал на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" по случаю Дня знаний.
"Конечно, в современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов: интернет, Рунет – там чего только нет, туда залезешь, там можно вроде бы узнать все – от звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов", – приводит ТАСС слова Путина.
Президент отметил проблему качества распространяемой в Сети информации ненастоящими специалистами, а выдающими себя за них людьми.
"Очень много информационного мусора, который очень часто подается как истина в последней инстанции", – сказал Путин.
Кроме того, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости сохранить и упрочить преимущества отечественной школы из-за наступления извне на традиционные ценности.
Она отметила, что в интернете, особенно в соцсетях, значительную аудиторию собирают производители вредного, подчас опасного для подростков контента.
Ранее президент страны поздравил учащихся с новым учебным годом.
Школьные линейки проходят в Москве
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