Путин предупредил школьников о большом количестве информационного мусора в мире

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Владимир Путин призвал школьников не доверять большому количеству информационного мусора, а полагаться на проверенные знания. Об этом президент страны сказал на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" по случаю Дня знаний.

"Конечно, в современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов: интернет, Рунет – там чего только нет, туда залезешь, там можно вроде бы узнать все – от звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов", – приводит ТАСС слова Путина.

Президент отметил проблему качества распространяемой в Сети информации ненастоящими специалистами, а выдающими себя за них людьми.

"Очень много информационного мусора, который очень часто подается как истина в последней инстанции", – сказал Путин.

Кроме того, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости сохранить и упрочить преимущества отечественной школы из-за наступления извне на традиционные ценности.

Она отметила, что в интернете, особенно в соцсетях, значительную аудиторию собирают производители вредного, подчас опасного для подростков контента.

Ранее президент страны поздравил учащихся с новым учебным годом.