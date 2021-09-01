В Совфеде призвали упрочить преимущества отечественной школы

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов/POO
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости сохранить и упрочить преимущества отечественной школы из-за наступления извне на традиционные ценности. Об этом она написала в блоге, опубликованном на сайте верхней палаты парламента.
"Сегодня, когда на внешнем контуре идет наступление на традиционные ценности, особенно важно делать все для сохранения и упрочения преимуществ нашей школы. Я имею в виду единство образования и воспитания, первостепенное внимание к обществознанию, гуманитарным дисциплинам, фундаментальность естественнонаучных знаний", – написала Матвиенко.
Она отметила, что в интернете, особенно в соцсетях, значительную аудиторию собирают производители вредного, подчас опасного для подростков контента.
Также спикер Совфеда выразила мнение, что важно проследить влияние цифровизации на физическое здоровье детей и их психику.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в рамках реализации национального проекта "Образование" в российских школах появится более миллиона новых мест к 2025 году. Вице-премьер отметила, что в 74 регионах России доступность дошкольного образования составляет 100%, а в среднем по стране этот показатель превышает 99%.
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