Психолог рассказала, сколько времени потребуется на адаптацию к очной учебе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Учащимся может понадобиться порядка 10 дней для того, чтобы войти в учебный процесс после дистанционного обучения и каникул. Об этом Агентству "Москва" рассказала педагог-психолог столичного психолого-педагогического центра Ирина Вшивкова.
"Школьникам будет необходимо включать "переключатель режимов" – постепенно привыкнуть и перейти с "отдыха" на "работу". Такой процесс занимает около 10 дней и требует внешнего контроля и поддержки взрослых", – сообщила Вшивкова. По ее словам, главное, чтобы родители помогали детям и смотрели вместе на мир позитивно.
Как отмечает психолог, для эффективного включения в рабочий режим требуется правильно организовать распорядок отдыха в семье.
"Если на дистанте были все члены семьи и накопилась усталость друг от друга – отдохните. У каждого должно быть один-два часа в день, чтобы побыть в одиночестве и провести это время так, как хочется", – подчеркнула эксперт.
Она также отметила, что распорядок зависит от того, в каких условиях живет семья.
С 18 января московские школьники возобновили обучение в очном формате. Старшеклассники в течение трех месяцев находились на дистанционке. Уточняется, что всего в столичные школы вернутся более миллиона детей.
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