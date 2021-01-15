Родители школьников могут выбирать между очной и домашней формами обучения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России родители могут сами выбирать между домашней и очной формами обучения для своих детей, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Об этом сообщает РИА Новости.

"У родителей в соответствии с действующим законом об образовании есть право... возможность выбрать форму обучения – очная или домашняя", – рассказал он, отвечая на вопрос, есть ли у родителей выбор, водить детей в школу или продолжать удаленное обучение.

Как сообщалось, с 18 января в Москве отменяют дистанционное обучение для старшеклассников. Ученики с 6-11-х классов снова вернутся за пары в школы. При этом школьников будут вновь переводить на дистанционное обучение, если выявят даже один случай инфекции.