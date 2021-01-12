Минпросвещения не планирует заменять очную учебу в школах на удаленную

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, что полной замены очного обучения на дистанционное не планируется. По его словам, переход на удаленку в школах носит временный характер, сообщает ТАСС.

Кравцов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным напомнил, что в прошлом году переходить на дистанционное обучение начали вынужденно. "Но никогда дистанционное обучение не заменит традиционное", – подчеркнул глава ведомства. По словам Кравцова, сейчас школы в случае необходимости могут ввести формат дистанционного обучения точечно.

Ранее Кравцов рассказал о цифровой биографии школьников. Прорабатывается вопрос о внедрении механизма корректировки успешности школьника по анализу его цифровой биографии.