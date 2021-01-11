Кравцов рассказал о цифровой биографии школьников

20:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что цифровая биография школьников упростит формирование портфолио для поступления выпускников в вузы.
Он подчеркнул, что вместо огромной пачки разных документов и сертификатов выпускники для дополнительных баллов смогут предоставить в высшие учебные заведения электронный "портфель успехов".
По словам Кравцова, также прорабатывается вопрос о внедрении механизма корректировки успешности школьника по анализу его цифровой биографии. Он уточнил, что пройденные уроки, отметки, результаты экзаменов, олимпиад и чемпионатов WorldSkills будут анализироваться для построения индивидуального образовательного маршрута для каждого ученика.
"Школьнику в автоматическом режиме будут предлагаться материалы для восполнения пробелов в знаниях или для углубленного изучения. То есть внедрение цифровых технологий позволит сделать образовательный процесс более индивидуальным, а значит, эффективным", – приводит слова министра "Российская газета".
Ранее сообщалось, что гранты за вклад в развитие проекта "Московская электронная школа" (МЭШ) получили 877 педагогов из 323 школ. Всего было выдано более 1,6 тысячи грантов, больше всего – учителям английского языка, начальной школы, русского и литературы.
Для получения гранта необходимо разработать сценарий урока, образовательное приложение или электронное учебное пособие и разместить его в библиотеке МЭШ. Награду получают преподаватели, к материалам которых обратились более 500 раз. Размер гранта зависит от типа материала и его востребованности среди других учителей.
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