Кравцов рассказал о цифровой биографии школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что цифровая биография школьников упростит формирование портфолио для поступления выпускников в вузы.

Он подчеркнул, что вместо огромной пачки разных документов и сертификатов выпускники для дополнительных баллов смогут предоставить в высшие учебные заведения электронный "портфель успехов".

По словам Кравцова, также прорабатывается вопрос о внедрении механизма корректировки успешности школьника по анализу его цифровой биографии. Он уточнил, что пройденные уроки, отметки, результаты экзаменов, олимпиад и чемпионатов WorldSkills будут анализироваться для построения индивидуального образовательного маршрута для каждого ученика.

"Школьнику в автоматическом режиме будут предлагаться материалы для восполнения пробелов в знаниях или для углубленного изучения. То есть внедрение цифровых технологий позволит сделать образовательный процесс более индивидуальным, а значит, эффективным", – приводит слова министра "Российская газета".

Ранее сообщалось, что гранты за вклад в развитие проекта "Московская электронная школа" (МЭШ) получили 877 педагогов из 323 школ. Всего было выдано более 1,6 тысячи грантов, больше всего – учителям английского языка, начальной школы, русского и литературы.

Для получения гранта необходимо разработать сценарий урока, образовательное приложение или электронное учебное пособие и разместить его в библиотеке МЭШ. Награду получают преподаватели, к материалам которых обратились более 500 раз. Размер гранта зависит от типа материала и его востребованности среди других учителей.