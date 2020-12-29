Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Каникулы для школ и колледжей Москвы продлят до 17 января. Об этом написал Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"Зимние каникулы в городских школах с 1-го по 11-й класс продлеваются на неделю – до 17 января 2021 года", – отметил мэр Москвы.

Кроме того, на длинные каникулы должны уйти колледжи, спортивные школы и учреждения дополнительного образования. Также предпринять такую меру рекомендуется негосударственным образовательным учреждениям.

"В период каникул дистанционных занятий не будет. Однако ребята могут повторить пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью "Московской электронной школы", – написал Собянин.

Он напомнил, что длинные осенние каникулы позволили снизить уровень распространения коронавируса. В частности, благодаря этому решению доля заболевших среди представителей старшего поколения сократилась с 25 до 16%.

По словам Собянина, это связано с тем, что школьники перестали передавать инфекцию пожилым родственникам.

"Длинные школьные каникулы позволят стабилизировать заболеваемость ковидом на более низком уровне, чем сейчас. А значит, – в январе мы сможем избежать введения новых, крайне нежелательных ограничений", – подчеркнул глава города.

Собянин призвал москвичей быть осторожными в предстоящие дни, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких.

Ранее глава города поблагодарил столичных учителей за профессионализм и работу в непростой период. Он отметил, что во время пандемии нагрузка на преподавателей значительно выросла. Вместе с тем успеваемость московских детей не снизилась, а ЕГЭ они сдали не хуже, чем в прошлые годы, подчеркнул Собянин.