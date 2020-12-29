18:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Каникулы для школ и колледжей Москвы продлят до 17 января. Об этом написал Сергей Собянин на своем персональном сайте.
"Зимние каникулы в городских школах с 1-го по 11-й класс продлеваются на неделю – до 17 января 2021 года", – отметил мэр Москвы.
Кроме того, на длинные каникулы должны уйти колледжи, спортивные школы и учреждения дополнительного образования. Также предпринять такую меру рекомендуется негосударственным образовательным учреждениям.
"В период каникул дистанционных занятий не будет. Однако ребята могут повторить пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью "Московской электронной школы", – написал Собянин.
Он напомнил, что длинные осенние каникулы позволили снизить уровень распространения коронавируса. В частности, благодаря этому решению доля заболевших среди представителей старшего поколения сократилась с 25 до 16%.
По словам Собянина, это связано с тем, что школьники перестали передавать инфекцию пожилым родственникам.
"Длинные школьные каникулы позволят стабилизировать заболеваемость ковидом на более низком уровне, чем сейчас. А значит, – в январе мы сможем избежать введения новых, крайне нежелательных ограничений", – подчеркнул глава города.
Собянин призвал москвичей быть осторожными в предстоящие дни, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких.
Ранее глава города поблагодарил столичных учителей за профессионализм и работу в непростой период. Он отметил, что во время пандемии нагрузка на преподавателей значительно выросла. Вместе с тем успеваемость московских детей не снизилась, а ЕГЭ они сдали не хуже, чем в прошлые годы, подчеркнул Собянин.
"Это наш город": дистанционное обучение отменят после стабилизации ситуации с COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: