Инфекционист оценил возможность роста заболеваемости COVID-19 в Москве после праздников

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Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев оценил возможность роста заболеваемости COVID-19 в Москве во время новогодних праздников и после них. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Специалист сравнил нынешнее течение коронавируса с гриппом. По словам Малышева, на новогодних каникулах следует ожидать снижения случаев заражения COVID-19.

"Массовых мероприятий нет абсолютно. Елок нет, корпоративов нет. Это, мне кажется, способствует тому, что такого сильного роста после новогодних каникул не будет", – подчеркнул инфекционист.

Он также сравнил график заболеваемости коронавирусом в последнее время с пилой – число случаев то увеличивается, то уменьшается. Малышев объяснил, что заболеваемость имеет ровный характер с некоторыми среднестатистическими расхождениями.

"Противоэпидемические мероприятия, их надо проводить безусловно, нет другой альтернативы, то есть маски, дистанция – это все надо соблюдать, не посещать публичных мест", – заключил врач.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова оценила эффективность антител против нового штамма коронавируса. Она заявила, что переболевшие из первой волны могут быть подвержены повторному заражению.

За последние сутки в России выявили 28 284 новых случая коронавируса. Из них на Москву пришлось 6 620 случаев.