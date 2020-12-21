В РАН оценили данные о новом штамме коронавируса в Великобритании

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Новая разновидность коронавируса, обнаруженная в Великобритании, пока не изучена, и делать выводы об особенностях течения заболевания, вызываемого этим штаммом, преждевременно, заявил академик РАН, глава Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева Александр Румянцев. Об этом сообщает RT.

"Пока никаких прогнозов, потому что эпидемиология этого вируса остается неясной. То есть биологические позиции только изучаются во всем мире. Неизвестно, будет ли разновидность этого вируса иметь собственную картину заболевания и будет ли она пересекаться с тем вирусом, который сейчас присутствует у нас", – сказал ученый.

Также Румянцев отметил, что в настоящий момент неизвестно, может ли новая разновидность коронавируса вызывать заболевание у вакцинированных и людей, уже переболевших обычным COVID-19.

"Единственное, что я могу сказать, заразительность этого нового вируса, обнаруженного в Англии, выше, чем у того вируса, который присутствует сейчас на территории России. По всему остальному стоит обращаться в Роспотребнадзор или в штаб по контролю коронавирусной инфекции в России, потому что у них могут быть более точные данные, чем опосредованные, через газеты", – подчеркнул специалист.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. По словам главы местного Минздрава Мэтта Хэнкока, он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты COVID-19. Сообщалось, что его источником стала юго-восточная Англия и что первый вариант этого штамма обнаружили в сентябре.

Подобная мутация коронавируса также зафиксирована в Дании, Нидерландах и Австралии. Более 30 стран приостановили авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма. В России приняли решение прекратить перелеты с 22 декабря на неделю.

В Оперштабе заявили, что могут быть приняты дополнительные меры в связи с мутацией COVID-19.