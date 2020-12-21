Россия на неделю приостановит авиасообщение с Великобританией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Россия приостановит авиасообщение с Великобританией с 22 декабря на фоне появления нового штамма коронавируса. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"Принято решение о временном прекращении авиасообщения с Великобританией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Ограничения вступают в силу с 0 часов 00 минут 22 декабря 2020 года и будут действовать в течение недели", – сообщили в Оперштабе.
Там подчеркнули, что ситуация с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании тщательно изучается.
Уточняется, что сотрудники Роспотребнадзора отслеживают генетические изменения коронавируса в мире и на территории России. В Оперштабе уточнили, что при необходимости в стране будут приняты дополнительные меры.
Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович призвала страны проанализировать информацию по новому штамму COVID-19. Она отметила, что на основе собранных данных каждое государство должно предпринять индивидуальное решение по поводу ограничения авиасообщения.
Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. По словам главы местного Минздрава Мэтта Хэнкока, он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты COVID-19. Сообщалось, что его источником стала юго-восточная Англия и что первый вариант этого штамма обнаружили в сентябре.
Подобная мутация коронавируса также зафиксирована в Дании, Нидерландах и Австралии. В связи с этим некоторые страны Европы ограничили или полностью закрыли въезд граждан Великобритании на свою территорию. В частности, такое решение в понедельник утром приняла Португалия.
Новый штамм коронавируса в Великобритании распространяется с большой скоростью
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