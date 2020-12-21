10:49
Фото: AP/Armando Franca
Власти Португалии ограничили въезд в страну для прибывающих из Великобритании на фоне сообщений о появлении там нового штамма коронавируса. Об этом говорится на сайте правительства страны.
"Следуя развитию эпидемиологической ситуации в Великобритании, с 21 декабря въезд на территорию Португалии разрешен только пассажирам рейсов из Соединенного Королевства, которые являются (португальскими) гражданами или лицами, законно проживающими в Португалии", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по прибытии в Португалию граждане должны предоставить результаты тестов на коронавирус.
Мутировавший вариант коронавируса обнаружили в Великобритании в сентябре. На прошлой неделе консультационный совет по новым и возникающим вирусным угрозам страны подтвердил, что вариант COVID-19 распространяется по стране с большей скоростью. По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, новый тип коронавируса может быть на 70% заразнее обычного.
Ранее власти Франция заявили о приостановке на 48 часов приема авиарейсов и другого пассажирского транспорта из Великобритании. Поток пассажиров будет восстановлен 22 декабря, при этом прибывающие в обязательном порядке будут проходить проверки на коронавирус.
Новый штамм коронавируса в Великобритании распространяется с большой скоростью
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