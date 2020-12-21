В ВОЗ прокомментировали данные о новом штамме COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения порекомендовала проанализировать риски по новому штамму коронавируса, сообщила в эфире телеканала "Россия 24" представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
В частности, страны призвали самостоятельно оценить вероятность завоза. На основании сделанных выводов каждому государству стоит принимать индивидуальное решение по ограничению авиасообщения, подчеркнула Вуйнович.
Она отметила, что в настоящее время нет достоверной информации о влиянии нового штамма коронавируса на смертность.
"Сейчас нет доказательств, нет достаточно данных, чтобы сказать, что он влияет на саму патогенность, на тяжелую заболеваемость, на смертность. Таких данных нет, этого сейчас не видно", – заявила Вуйнович.
Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. По словам главы местного Минздрава Мэтта Хэнкока, он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты COVID-19. Сообщалось, что его источником стала юго-восточная Англия и что первый вариант этого штамма обнаружили в сентябре.
Подобная мутация коронавируса также зафиксирована в Дании, Нидерландах и Австралии. В связи с этим некоторые страны Европы ограничили или полностью закрыли въезд граждан Великобритании на свою территорию. В частности, такое решение в понедельник утром приняла Португалия.
Новый штамм коронавируса в Великобритании распространяется с большой скоростью
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