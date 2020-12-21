В Оперштабе не исключили новых мер из-за мутации коронавируса

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При необходимости Россия примет дополнительные меры в связи с мутацией коронавируса в мире, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что Роспотребнадзор продолжает отслеживать генетические изменения COVID-19, которые могут влиять на возможность идентификации возбудителя, лечения и его профилактики.

"В случае необходимости будут приняты дополнительные меры", – говорится в сообщении.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что мутации нового коронавируса ожидаемы, однако они редко влияют на вирусную приспособленность.

Отмечается, что новые штаммы чаще всего являются региональными маркерами, которые полезны для отслеживания контактов. В Роспотребнадзоре отметили, что во всех регионах производится регулярный отбор материала заболевших коронавирусом. В ведомстве заверили, что ситуация находится под контролем.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что вакцина "Спутник V" эффективна против новых штаммов коронавируса. Он подчеркнул, что прививка показывала свою действенность, несмотря на предыдущие мутации инфекции.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. По словам главы местного Минздрава Мэтта Хэнкока, он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты COVID-19. Сообщалось, что его источником стала юго-восточная Англия и что первый вариант этого штамма обнаружили в сентябре.

Подобная мутация коронавируса также зафиксирована в Дании, Нидерландах и Австралии. В связи с этим некоторые страны Европы ограничили или полностью закрыли въезд граждан Великобритании на свою территорию. В частности, такое решение в понедельник утром приняла Португалия.

