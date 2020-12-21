В Роспотребнадзоре заявили, что мутации редко влияют на вирусную приспособленность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Роспотребнадзоре считают, что мутации нового коронавируса ожидаемы, однако они редко влияют на вирусную приспособленность. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что новые штаммы чаще всего являются региональными маркерами, которые полезны для отслеживания контактов.

"Наблюдаемые мутации редко влияют на вирусную приспособленность и почти никогда не влияют на клинический исход, но детальные эффекты этих мутаций еще предстоит полностью определить", – заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что во всех регионах производится регулярный отбор материала заболевших коронавирусом. Сообщается, что они поступают в референс-центр по мониторингу. В ведомстве заверили, что ситуация находится под контролем.

Ранее гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что вакцина "Спутник V" эффективна против новых штаммов коронавируса. Он отмечал, что прививка показывала свою действенность, несмотря на предыдущие мутации инфекции.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. По словам главы местного Минздрава Мэтта Хэнкока, он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты COVID-19. Сообщалось, что его источником стала юго-восточная Англия и что первый вариант этого штамма обнаружили в сентябре.

Подобная мутация коронавируса также зафиксирована в Дании, Нидерландах и Австралии. В связи с этим некоторые страны Европы ограничили или полностью закрыли въезд граждан Великобритании на свою территорию. В частности, такое решение в понедельник утром приняла Португалия.