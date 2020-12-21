Гинцбург заявил об эффективности "Спутника V" против нового штамма COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вакцина "Спутник V" будет защищать от нового штамма коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
"Конечно, будет защищать... Нет никаких показаний к тому, что не будет", – отметил Гинцбург.
Ранее об эффективности вакцины против новых мутаций коронавируса заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он отметил, что в ходе испытаний прививка работала даже в случае изменений в S-белке.
Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. По словам главы местного Минздрава Мэтта Хэнкока, он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты COVID-19. Сообщалось, что его источником стала юго-восточная Англия и что первый вариант этого штамма обнаружили в сентябре.
Подобная мутация коронавируса также зафиксирована в Дании, Нидерландах и Австралии. Более 30 стран приостановили авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма. В России приняли решение прекратить перелеты с 22 декабря на неделю.
В Оперштабе заявили, что могут быть приняты дополнительные меры в связи с мутацией COVID-19.
ВОЗ рекомендовала миру задуматься о закрытии транспортного сообщения с Великобританией
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