Гинцбург заявил об эффективности "Спутника V" против нового штамма COVID-19

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Вакцина "Спутник V" будет защищать от нового штамма коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

"Конечно, будет защищать... Нет никаких показаний к тому, что не будет", – отметил Гинцбург.

Ранее об эффективности вакцины против новых мутаций коронавируса заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он отметил, что в ходе испытаний прививка работала даже в случае изменений в S-белке.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. По словам главы местного Минздрава Мэтта Хэнкока, он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты COVID-19. Сообщалось, что его источником стала юго-восточная Англия и что первый вариант этого штамма обнаружили в сентябре.

Подобная мутация коронавируса также зафиксирована в Дании, Нидерландах и Австралии. Более 30 стран приостановили авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма. В России приняли решение прекратить перелеты с 22 декабря на неделю.

В Оперштабе заявили, что могут быть приняты дополнительные меры в связи с мутацией COVID-19.