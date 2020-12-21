В Кремле прокомментировали информацию о новом штамме COVID-19

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В России внимательно отслеживают информацию о мутации коронавируса в Великобритании. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Тема очень специфическая. Безусловно, мы с самым большим вниманием наблюдаем, отслеживаем информацию, которая поступает от ученых из Великобритании по этой теме", – цитирует РИА Новости слова Пескова.

Комментируя решение ряда стран приостановить транспортное сообщение с Великобританией, Песков подчеркнул, что это решение возлагается исключительно на правительственный штаб.

Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович призвала страны проанализировать информацию по новому штамму COVID-19. Она отметила, что на основе собранных данных каждое государство должно предпринять индивидуальное решение по поводу ограничения авиасообщения.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. По словам главы местного Минздрава Мэтта Хэнкока, он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты COVID-19. Сообщалось, что его источником стала юго-восточная Англия и что первый вариант этого штамма обнаружили в сентябре.

Подобная мутация коронавируса также зафиксирована в Дании, Нидерландах и Австралии. В связи с этим некоторые страны Европы ограничили или полностью закрыли въезд граждан Великобритании на свою территорию. В частности, такое решение в понедельник утром приняла Португалия.