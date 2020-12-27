В России выявили 28 284 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России за последние сутки выявили 28 284 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперштаб. В 4 240 (15,0%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.
На Москву пришлось 6 620 случаев, на Санкт-Петербург – 3 761, на Московскую область – 1 609, на Нижегородскую область – 499, Свердловскую область – 409, Псковскую область – 398, Ростовскую область – 393, Воронежскую область – 390, Архангельскую область – 370, Карелию – 369, Вологодскую область – 357, Крым – 350, Хабаровский край – 338, Пермский край – 333, Красноярский край – 326, Челябинскую область – 316, Самарскую область – 311.
Всего в РФ зарегистрировано 3 050 248 случаев (+0,9%) коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области и Тыве.
За последние сутки подтверждено 552 летальных случая, за весь период по стране от коронавируса умерли 54 778 человек. За прошедшие сутки были выписаны 24 390 человек, за весь период вылечились от коронавируса 2 450 829 человек.
Ранее вирусолог Александр Бутенко сравнил иммунитет против коронавируса после болезни и вакцинации. Отмечалось, что иммунная реакция проявляется как у переболевших пациентов, так и у прошедших вакцинацию граждан.
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