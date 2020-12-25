Вирусолог сравнил иммунитет против коронавируса после болезни и вакцинации

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Вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко провел сравнение иммунитета против COVID-19 после болезни и вакцинации. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.

Врач сообщил, что иммунная реакция на вирус проявляется как у переболевших пациентов, так и у прошедших вакцинацию граждан.

"Люди приобретают иммунитет или в результате перенесенного инфицирования в любой форме: бессимптомной, легкой, средней тяжести, или с помощью вакцины – механизм одинаковый", – сказал Бутенко.

Он заявил, что российская вакцина "Спутник V" обеспечивает уровень антител выше, чем у переболевших COVID-19. При этом количество антител является не единственным показателем наличия иммунитета.

"Даже при том, что после "переболевания" ниже титр антител, на предельно низком уровне или через какой-то период времени исчезают антитела, это еще не означает, что человек может заболеть", – разъяснил врач.

Бутенко пояснил, что иммунитет у переболевших COVID-19 появляется в любом случае. В этой связи специалист рассказал о эффекте иммунологической памяти.

"Встреча с аналогичным возбудителем приводит к быстрому развитию высоких уровней антител, создается защитный эффект", – расшифровал вирусолог.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объявил о завершении испытаний вакцины "Спутник V" на пожилых людях. Итоговый документ по исследованиям был передан в министерство здравоохранения РФ.

Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что означает буква "V" в названии российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Он также оценил сотрудничество с Аргентиной по вакцине РФ.