Гинцбург объявил о завершении испытаний вакцины "Спутник V" на пожилых людях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в Москве завершены испытания вакцины от коронавируса "Спутник V" на пожилых пациентах.

"Испытания <...> несколько дней тому назад были завершены, сегодня были подведены научные итоги этого испытания", – приводит его слова РИА Новости.

По словам Гинцбурга, итоговый документ по испытаниям передан в министерство здравоохранения РФ, представители ведомства его рассматривают.

Специалист также отметил, что полученные результаты не хуже тех, которые были получены на первых трех фазах испытаний в других возрастных группах. Руководитель Центра имени Гамалеи добавил, что высока вероятность скорого использования вакцины для всех граждан старше 18 лет.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что к концу года вакциной от COVID-19 обеспечат около 1,5 миллиона россиян.

