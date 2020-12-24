Гинцбург объявил о завершении испытаний вакцины "Спутник V" на пожилых людях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в Москве завершены испытания вакцины от коронавируса "Спутник V" на пожилых пациентах.
"Испытания <...> несколько дней тому назад были завершены, сегодня были подведены научные итоги этого испытания", – приводит его слова РИА Новости.
По словам Гинцбурга, итоговый документ по испытаниям передан в министерство здравоохранения РФ, представители ведомства его рассматривают.
Специалист также отметил, что полученные результаты не хуже тех, которые были получены на первых трех фазах испытаний в других возрастных группах. Руководитель Центра имени Гамалеи добавил, что высока вероятность скорого использования вакцины для всех граждан старше 18 лет.
Ранее Александр Гинцбург заявил, что к концу года вакциной от COVID-19 обеспечат около 1,5 миллиона россиян.
Вакцина "Спутник V" получила первое зарубежное регистрационное удостоверение
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: