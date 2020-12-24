Глава РФПИ раскрыл значение буквы "V" в названии вакцины "Спутник V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что означает буква "V" в названии российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Он заявил, что это первая буква слова Victory, что с английского языка переводится как "победа".
"Мы желаем народу Аргентины победы над этим заболеванием", – передает его слова РИА Новости.
Глава РФПИ подчеркнул, что сотрудничество с Аргентиной является отличным примером работы двух стран и историческим моментом. Доставка первой партии препарата в аэропорт Эсейс становится надеждой на начало эпохи свободы от коронавируса, подчеркнул Дмитриев.
23 декабря Аргентина официально зарегистрировала вакцину "Спутник V". Она стала первой страной Латинской Америки, которая одобрила использование на своей территории российский препарат от коронавируса. При этом дополнительные испытания в Аргентине не проводились.
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