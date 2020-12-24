Мурашко назвал победу над коронавирусом задачей на 2021 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что победа над коронавирусом является одной из приоритетных задач на 2021 год.
"Нам предстоит решение больших задач в 2021 году. Мы должны победить новую коронавирусную инфекцию, мы должны вернуться к привычным нашим обязанностям", – заявил министр во время брифинга в правительстве.
В качестве других важных целей Мурашко выделил совершенствование оказания медицинской помощи и повышение качества и внимания к пациентам.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее также выразил уверенность, что в 2021 году удастся победить коронавирус. Он заявил, что организация со своей стороны готова делать все возможное.
Кроме того, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что порядка 1,5 миллиона россиян получат вакцину от коронавируса "Спутник V" до конца 2020 года.
Собянин значительно расширил список категорий для вакцинации от коронавируса
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