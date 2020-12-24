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Москва 24

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Общество

18:51

Глава РФПИ рассчитывает, что 2021 год станет годом победы над COVID-19

общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассчитывает, что 2021 год станет годом победы над коронавирусом, сообщает ТАСС.

"Мы уверены, что следующий год будет годом победы над коронавирусом. Мы обязательно будем делать максимум с нашей стороны", – заявил он на брифинге.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что порядка 1,5 миллиона россиян получат вакцину от коронавируса "Спутник V" до конца 2020 года.

Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) уже получил заявки на приобретение 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса "Спутник V" из более чем 50 стран.

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