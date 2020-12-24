85% получивших вакцину "Спутник V" не имеют побочных эффектов – Гинцбург

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85% вакцинированных "Спутником V" не имеют побочных эффектов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

"У 85% вакцинированных нет вообще никаких побочных эффектов. Они переносят вакцинацию совершенно без всяких элементов дискомфорта", – отметил Гинцбург.

Он добавил, что у остальных имелись некоторый дискомфорт в мышцах и покраснение в месте инъекции. Также у кого-то наблюдалась небольшая головная боль, но она проходит в течение суток, подчеркнул Гинцбург.

Глава Центра имени Гамалеи отметил, что наиболее серьезным осложнением после получения прививки является повышение температуры до 38 градусов в течение двух суток. Гинцбург заявил, что это снимается таблеткой парацетамола.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что к июню 2021 года в России выпустят около 30 миллионов доз вакцины. Руководитель ведомства не исключил, что этого показателя можно достигнуть быстрее.

Вакцинация началась во всех регионах России. Прививка доставлена во все субъекты. В регионах развернуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для дальнейшего распределения.