Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:43

85% получивших вакцину "Спутник V" не имеют побочных эффектов – Гинцбург

медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

85% вакцинированных "Спутником V" не имеют побочных эффектов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

"У 85% вакцинированных нет вообще никаких побочных эффектов. Они переносят вакцинацию совершенно без всяких элементов дискомфорта", – отметил Гинцбург.

Он добавил, что у остальных имелись некоторый дискомфорт в мышцах и покраснение в месте инъекции. Также у кого-то наблюдалась небольшая головная боль, но она проходит в течение суток, подчеркнул Гинцбург.

Глава Центра имени Гамалеи отметил, что наиболее серьезным осложнением после получения прививки является повышение температуры до 38 градусов в течение двух суток. Гинцбург заявил, что это снимается таблеткой парацетамола.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что к июню 2021 года в России выпустят около 30 миллионов доз вакцины. Руководитель ведомства не исключил, что этого показателя можно достигнуть быстрее.

Вакцинация началась во всех регионах России. Прививка доставлена во все субъекты. В регионах развернуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для дальнейшего распределения.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать