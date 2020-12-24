85% получивших вакцину "Спутник V" не имеют побочных эффектов – Гинцбург

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
85% вакцинированных "Спутником V" не имеют побочных эффектов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
"У 85% вакцинированных нет вообще никаких побочных эффектов. Они переносят вакцинацию совершенно без всяких элементов дискомфорта", – отметил Гинцбург.
Он добавил, что у остальных имелись некоторый дискомфорт в мышцах и покраснение в месте инъекции. Также у кого-то наблюдалась небольшая головная боль, но она проходит в течение суток, подчеркнул Гинцбург.
Глава Центра имени Гамалеи отметил, что наиболее серьезным осложнением после получения прививки является повышение температуры до 38 градусов в течение двух суток. Гинцбург заявил, что это снимается таблеткой парацетамола.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что к июню 2021 года в России выпустят около 30 миллионов доз вакцины. Руководитель ведомства не исключил, что этого показателя можно достигнуть быстрее.
Вакцинация началась во всех регионах России. Прививка доставлена во все субъекты. В регионах развернуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для дальнейшего распределения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: