Собянин сравнил работу служб столицы в пандемию COVID-19 с военной мобилизацией

18:57
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин сравнил работу всех столичных служб в период пандемии коронавируса с военной мобилизацией. Об этом мэр Москвы рассказал в эфире телеканала "Россия 24".
"Сложной задачей было одновременно всем городским службам мобилизоваться на решение главной задачи – это спасение жизней и здоровья москвичей. Это практически военная мобилизация всех направлений городской жизни", – заявил градоначальник.
Собянин отметил, что власти Москвы рассчитывают на стабилизацию ситуации с коронавирусом, однако в настоящий момент риски заразиться COVID-19 усиливаются.
За последние сутки в столице зафиксировали 8 203 новых случая коронавируса. 1 772 заболевших COVID-19 были госпитализированы. 504 человека находятся на аппарате ИВЛ.
За тот же период наблюдений сообщается о выздоровлении 1 858 пациентов.
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