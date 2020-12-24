Собянин сравнил работу служб столицы в пандемию COVID-19 с военной мобилизацией

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин сравнил работу всех столичных служб в период пандемии коронавируса с военной мобилизацией. Об этом мэр Москвы рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Сложной задачей было одновременно всем городским службам мобилизоваться на решение главной задачи – это спасение жизней и здоровья москвичей. Это практически военная мобилизация всех направлений городской жизни", – заявил градоначальник.

Собянин отметил, что власти Москвы рассчитывают на стабилизацию ситуации с коронавирусом, однако в настоящий момент риски заразиться COVID-19 усиливаются.

За последние сутки в столице зафиксировали 8 203 новых случая коронавируса. 1 772 заболевших COVID-19 были госпитализированы. 504 человека находятся на аппарате ИВЛ.

За тот же период наблюдений сообщается о выздоровлении 1 858 пациентов.

