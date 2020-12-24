В Москве горячая линия по коронавирусу продолжит работать в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В новогодние праздники горячая линия по коронавирусу продолжит работать в прежнем режиме, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Помимо этого, в штатном режиме на вопросы будут отвечать сотрудники call-центра для доноров плазмы и горячей линии "Говори руками" для горожан с нарушениями слуха.

"Как и сейчас, звонки будут приниматься ежедневно с 08:00 до 21:00. Представители старшего поколения и люди с хроническими заболеваниями будут обеспечены всем необходимым, чтобы их пребывание дома было максимально комфортным и безопасным", – цитирует Ракову портал мэра и правительства Москвы.

Call-центр по вопросам коронавируса заработал в марте. Их создали, чтобы старшее поколение, люди с хроническими заболеваниями и из других групп риска могли не беспокоиться о походах в магазины, аптеки и поликлиники. За период с 23 марта по 26 июня на линию поступило 1 295 890 звонков, было оформлено 512 709 социальных услуг.

В конце сентября горячая линия возобновила прием заявок. Граждане старше 65 лет могут обратиться на горячую линию за помощью в бесплатной доставке лекарств, продуктов питания и даже дров на дачу.

В конце ноября стало известно, что Единый телефонный номер по коронавирусу появится во всех регионах России. Он позволит централизовать звонки в call-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию – поликлиники, станции скорой помощи или другие службы.

