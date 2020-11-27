Единый телефонный номер по коронавирусу появится в регионах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Единый телефонный номер по коронавирусу появится во всех регионах России, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Единый номер 122 позволит централизовать звонки в call-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию – поликлиники, станции скорой помощи или другие службы", – отметил Чернышенко.

Он подчеркнул, что власти запросили региональные потребности по развертыванию call-центров и их оснащению. Вице-премьер РФ подчеркнул, что субъектам готовы оказывать техническую и финансовую поддержку. По словам Чернышенко, главным условием является вовлеченность глав регионов в процесс организации работ и их контроль.

"Это двустороннее движение, при нашей поддержке губернаторы должны действовать в интересах каждого человека", – отметил Чернышенко.

Он добавил, что в настоящий момент к работе подключились 27 регионов России. Кроме того, Чернышенко поручил Минцифре и операторам связи обеспечить возможность бесплатных звонков на номера медучреждений, которые работают с коронавирусом.

"Для повышения качества коммуникации населения с медицинскими учреждениями в период пандемии Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры России совместно с операторами связи обеспечить возможность бесплатных звонков на номера медицинских учреждений, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19", – подчеркнул Чернышенко.

Ранее столичное управление Роспотребнадзора организовало горячую линию по вопросам тестирования на коронавирус. Сообщалось, что тематическое консультирование граждан будет проводиться без выходных с 9:00 до 16:00 по телефону 8 (495) 687-36-31.

За последние сутки в России зафиксировали 27 543 новых случая коронавируса. На Москву пришлось 7 918 заболевших COVID-19 за минувшие 24 часа. Всего на территории РФ зарегистрировали 2 215 533 случая коронавирусной инфекции.