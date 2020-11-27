Единый телефонный номер по коронавирусу появится в регионах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Единый телефонный номер по коронавирусу появится во всех регионах России, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"Единый номер 122 позволит централизовать звонки в call-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию – поликлиники, станции скорой помощи или другие службы", – отметил Чернышенко.
Он подчеркнул, что власти запросили региональные потребности по развертыванию call-центров и их оснащению. Вице-премьер РФ подчеркнул, что субъектам готовы оказывать техническую и финансовую поддержку. По словам Чернышенко, главным условием является вовлеченность глав регионов в процесс организации работ и их контроль.
"Это двустороннее движение, при нашей поддержке губернаторы должны действовать в интересах каждого человека", – отметил Чернышенко.
Он добавил, что в настоящий момент к работе подключились 27 регионов России. Кроме того, Чернышенко поручил Минцифре и операторам связи обеспечить возможность бесплатных звонков на номера медучреждений, которые работают с коронавирусом.
"Для повышения качества коммуникации населения с медицинскими учреждениями в период пандемии Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры России совместно с операторами связи обеспечить возможность бесплатных звонков на номера медицинских учреждений, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19", – подчеркнул Чернышенко.
Ранее столичное управление Роспотребнадзора организовало горячую линию по вопросам тестирования на коронавирус. Сообщалось, что тематическое консультирование граждан будет проводиться без выходных с 9:00 до 16:00 по телефону 8 (495) 687-36-31.
За последние сутки в России зафиксировали 27 543 новых случая коронавируса. На Москву пришлось 7 918 заболевших COVID-19 за минувшие 24 часа. Всего на территории РФ зарегистрировали 2 215 533 случая коронавирусной инфекции.
В Кремле оценили результаты ограничительных мер из-за COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: