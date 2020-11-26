Более 780 тысяч заболевших COVID-19 россиян находятся на амбулаторном лечении

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Более 780 тысяч человек, заболевших коронавирусом, находятся на амбулаторном лечении, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.

"Мы имеем на амбулаторном этапе фактически 780 тысяч пациентов, более 780 тысяч пациентов, и на стационарном лечении более 220 тысяч пациентов", – подчеркнул Мурашко.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что в шести регионах России занято более 90% койко-мест для пациентов с коронавирусом. По ее словам, всего в России используется 274 тысячи коек для заболевших COVID-19. 150 тысяч из них оборудованы подачей кислорода, 31 тысяча – аппаратами ИВЛ.

В Москве подготовили порядка 5 тысяч запасных коек для пациентов с коронавирусом, сообщал Сергей Собянин. Он заявлял, что столица обеспечила лучшую выявляемость заболевших COVID-19 по всей стране.

Мурашко призывал ускорить выдачу лекарств от коронавируса амбулаторным пациентам в регионах. Глава Минздрава отмечал, что успех курса лечения зависит от своевременности начала терапии.