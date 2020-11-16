Лаборатории резервных госпиталей провели более 600 тысяч исследований

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Лаборатории резервных госпиталей за время своей работы провели более 600 тысяч исследований, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Это касается лабораторий в центрах для пациентов с COVID-19 в выставочном комплексе "Сокольники", ледовом дворце "Крылатское", АТЦ "Москва" и на ВДНХ.

Они обеспечивают полный спектр оказания диагностической и терапевтической помощи. Там проводят общий и биохимический анализы крови, тест на коронавирус, анализ мочи, гематологические, коагулологические и иммунологические исследования биоматериалов.

Мощности лабораторной службы позволяют не только оперативно проводить исследования, но и подбирать наиболее эффективные схемы лечения. Большинство результатов анализов приходят уже в течение 20–40 минут с момента взятия. За счет этого врачи могут оценить состояние пациента и при необходимости оперативно скорректировать лечебно-диагностический процесс, назначить терапию с учетом патологии органов и систем.

По возможностям такие госпитали не имеют различий с многопрофильными стационарами. Они закреплены за ведущими столичными клиниками: городской клинической больницей имени Иноземцева, городской клинической больницей № 67 имени Ворохобова, городской клинической больницей № 24 и городской клинической больницей имени Юдина,.

Резервные госпитали соответствуют самым современным требованиям инфекционных клиник, они оснащены необходимым оборудованием – от передвижных рентгеноаппаратов до мобильных компьютерных томографов.

В России за последние сутки выявили 22 572 случая коронавируса во всех регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 854 случаях (25,9%).

Всего в РФ суммарно зафиксировано 1 925 825 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

