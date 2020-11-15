ВОЗ зафиксировала рекордный прирост случаев COVID-19 в мире

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Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный суточный прирост случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире. Об этом сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Уточняется, что за сутки в мире было выявлено 657 312 случаев коронавируса. Это стало антирекордом с начала пандемии.

Наибольшее количество заражений было выявлено в Европе. За стуки там коронавирусом заразились свыше 285 тысяч человек. При этом в Северной и Южной Америке зафиксировали более 269 тысяч новых случаев COVID-19.

По обновленным данным, в мире с начала пандемии выявили более 53 миллионов случаев коронавируса. При этом 1,3 миллиона человек скончались.

В России за последние сутки выявили 22 702 новых случая коронавируса во всех регионах. В Москве за 24 часа заразились COVID-19 6 427 человек.