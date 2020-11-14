В России подтвердили 22 702 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России за последние сутки выявили 22 702 новых случая коронавируса во всех регионах. Об этом сообщает Оперштаб. Без клинических проявлений зафиксировано 5 730 случаев (25,2%).
На Москву пришлось 6 427 случаев, на Санкт-Петербург – 1 852, на Московскую область – 786, на Нижегородскую область – 441, на республику Карелию – 386, на Архангельскую область – 345, на Красноярский край – 328, на Свердловскую область – 327, на Воронежскую область – 310, на Ростовскую область – 309.
Наименьшие темпы прироста наблюдаются в Дагестане, Марий Эл, Ханты-Мансийском АО, Ямало-Ненецком ОА, Калмыкии.
Всего в стране зарегистрировано 1 903 253 случая в 85 регионах.
За последние сутки умер в России 391 человек, за все время пандемии – 32 834 человека. Выздоровели за 24 часа 18 626 человек, за весь период – 1 425 529.
Ранее сообщалось, что переносить коронавирус в тяжелой форме могут не все. Чаще всего болезнь тяжело протекает у людей с хроническими заболеваниями, с нарушениями системы кровообращения и иммунной системы.
Также стало известно, что люди с коронавирусом при дыхании в любом случае распространяют вирусные частицы в окружающее пространство, но в то же время при разговоре их больше. В таком случае может быть неэффективна социальная дистанция в 1,5 метра без маски. В момент, когда в воздухе висит COVID-19, увеличивается вирусная нагрузка, поэтому, говорить желательно в маске.
Эксперт оценил возможность сохранения COVID-19 в дыхательных путях переболевших
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