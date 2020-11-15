Врач рассказал, как не оказаться в "серой зоне" тестов на COVID-19

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Стало известно, как не оказаться в "серой зоне" тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов в интервью радио Sputnik.

Эксперт отметил, что наличие или отсутствие коронавируса в организме человека способен показать исключительно тест ПЦР. Тестирование на антитела проводятся для других целей. В частности, такое исследование способно оценить силу иммунного ответа на COVID-19.

В ряде случае тестирование может показать сомнительный результат. Именно его называют результатом из "серой зоны".

"У каждой тест-системы есть свои "серые зоны", свои цифровые показатели референтных интервалов, в которых работает тест-система. Если результат теста попадает в "серую зону", то он и не положительный, и не отрицательный", – пояснил Викулов.

Он отметил, что в случае получения сомнительного результата существуют соответствующие рекомендации.

"Надо делать диагностику в динамике, оценку клинической картины и использование второго метода диагностики. Это является золотым стандартом", – рассказал врач.

Существуют и другие причины попадания в "серую зону". В частности, получить сомнительный результат можно из-за несоблюдения правил подготовки к тестированию на коронавирус.

"Анализы, как правило, надо сдавать натощак. Только в критических ситуациях анализы берут, несмотря на прием пищи", – подчеркнул Викулов.

Ранее президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто рассказал об осложнениях после коронавируса. Эксперт порекомендовал иметь необходимый запас лекарств, а также возможность консультации с врачом.

В России за последние сутки выявили 22 702 новых случая коронавируса во всех регионах. В Москве за 24 часа заразились COVID-19 6 427 человек.