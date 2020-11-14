Эксперт рассказал об осложнениях после коронавируса

Фото: Агентство «Москва»/Софья Сандурская

При коронавирусе нередко развиваются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, сообщил гендиректор НМИЦ имени Алмазова Минздрава РФ, академик РАН, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто.

"При длительно сохраняющейся одышке, появлении приступов удушья, отеков нижних конечностей, приступов сердцебиения, "перебоев" в работе сердца после перенесенного заболевания очень важно не откладывать обращение к специалистам и проведение необходимых для выявления проблем со стороны сердечно-сосудистой системы, начала необходимого лечения, прохождения курса реабилитации", – цитирует Шляхто Агентство "Москва".

Эксперт рекомендовал иметь необходимый запас лекарств, а также возможность проконсультироваться с врачом, в том числе дистанционно.

"Плановые обследования, не имеющие принципиального значения для коррекции схем лечения, могут быть отложены по противоэпидемическим соображениям", – отметил он.

Шляхто подчеркнул, что методы самоконтроля с ведением дневников и опросников для самостоятельного заполнения приобретают особое значение в поддержании эффективного контроля хронических сердечно-сосудистых заболеваний на фоне пандемии.

Ранее вирусолог, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что чаще всего в тяжелой форме болеют люди с хроническими заболеваниями, с нарушениями системы кровообращения и иммунной системы.

При этом остальным людям коронавирус не так страшен, если они будут соблюдать перчаточно-масочный режим и нормы гигиены.

В России за сутки выявили 22 702 новых случая коронавируса во всех регионах. В Москве за 24 часа заразились COVID-19 6 427 человек.