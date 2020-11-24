Коечный фонд для пациентов с COVID-19 в шести регионах России занят на 90%

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В шести регионах России занятость коечного фонда для пациентов с COVID-19 превышает 90 процентов. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека.
По ее словам, всего в России используется более 274 тысяч коек для зараженных коронавирусом. Из них порядка 150 тысяч оборудованы подачей кислорода, еще 31 тысяча – аппаратами ИВЛ.
"На утро вчерашнего дня было занято 78,2 процента коечного фонда. Загруженность коечного фонда выше среднероссийского уровня сейчас отмечается в 43 регионах. Наиболее критичная ситуация – в шести регионах, где занятость коек составляет более 90 процентов", – подчеркнула Голикова.
К этим регионам относятся Ивановская область (92 процента), Орловская область (92,7 процента), Республика Коми (90,6 процента), Республика Мордовия (92,1 процента), Республика Крым (93,6 процента), Санкт-Петербург (90,3 процента), отметила вице-премьер.
Она добавила, что позитивная тенденция в данном вопросе прослеживается, так как на лекарства для амбулаторного лечения выделены средства.
"Поскольку граждане выписываются из стационара при улучшении состояния и пользуются услугой лекарственного обеспечения на амбулаторном этапе", – заключила зампред правительства.
Ранее Голикова сообщила, что с наступлением осенне-зимнего эпидсезона ситуация с распространением COVID-19 в России осложняется. В 32 субъектах заболеваемость на 100 тысяч населения превышает российский уровень, отметила она.
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