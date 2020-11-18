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Общество

15:47

Путин призвал регионы не приукрашивать ситуацию с COVID-19

власть общество

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе совещания с правительством призвал регионы предоставлять верные данные по коронавирусу и не приукрашивать ситуацию.

"Недопустимо делать вид, что все нормально. Благостные отчеты, замалчивание никому не нужны, ни здесь, ни в центре, ни на местах", – отметил президент РФ.

Ранее глава государства призвал помогать главам регионов, где ситуация с коронавирусом тяжелая.

Также вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что самая высокая заболеваемость по России наблюдается в Карелии. Она отметила, что в Чувашии, Орловской области и Севастополе занято более 95% коек для пациентов с COVID-19.

В России за последние сутки выявили 20 985 случаев коронавируса в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 094 случаях.

Путин проводит совещание с членами правительства по COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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