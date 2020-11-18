Путин заявил, что ситуация с COVID-19 в РФ складывается непросто

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства оценил ситуацию с COVID-19 в России.

"К сожалению, ситуация у нас складывается непросто", – отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что вопрос эпидемиологической обстановки в стране всегда находится в поле внимания правительства.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об увеличении заболеваемости COVID-19 в РФ в 2,5 раза. Она также уточнила, что на сегодняшний день во всех 85 субъектах РФ введен масочный режим, а режим дезинфекции в общественных местах усилен в 80 из них.

В России за последние сутки выявили 20 985 случаев коронавируса в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 094 случаях (24,3%).