Голикова заявила об увеличении заболеваемости COVID-19 в 2,5 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 1 октября суточный показатель заболеваемости COVID-19 в России увеличился в 2,5 раза. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами правительства.

"В последние полтора месяца возрос в 2,5 раза суточный показатель заболеваемости в среднем по стране. Он изменился с 6,1 до 15,3 случая на 100 тысяч населения", – пояснила она.

Голикова также уточнила, что на сегодняшний день во всех 85 субъектах РФ введен масочный режим, а режим дезинфекции в общественных местах усилен в 80 из них.

"В 80 регионах усилен режим текущей дезинфекции в общественном транспорте, такси, местах общественного пользования", – сказала вице-премьер.

Татьяна Голикова также сообщила, что из-за сложившейся ситуации больше половины студентов российских вузов переведены на дистанционное обучение, а на карантин из-за COVID-19 закрыты 29 школ.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге высоко оценил вклад России в коллективную борьбу с пандемией коронавируса. Специалист отметил, что воодушевлен работой РФ в этом направлении.

В России за последние сутки выявили 20 985 случаев коронавируса в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 094 случаях (24,3%).